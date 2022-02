Marcell Jacobs domina la top-10 delle prestazioni mondiali stagionali! Presenza di massa, 4 tempi di lusso (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marcell Jacobs domina nella classifica delle migliori prestazioni mondiali stagionali sui 60 metri. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha infatti fatti registrare ben quattro tempi nella top-10 internazionale sulla distanza in questo primo mese e mezzo del nuovo anno. L’azzurro si è letteralmente scatenato nelle ultime due settimane e ha invaso la speciale lista dei tempi sulla distanza. Nello specifico annotiamo il 6.49 con cui ha trionfato a Lodz (quarto crono, alla pari dello statunitense Christian Coleman), il 6.50 con cui si è imposto ieri sera a Lievin (sesto tempo, al pari dello statunnitense Travyon Bromell), il doppio 6.51 con cui ha vinto a Berlino e con cui si è imposto in batteria a Lodz (ottavi tempi a pari merito). In ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)nella classificamiglioristagionali sui 60 metri. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha infatti fatti registrare ben quattronella top-10 internazionale sulla distanza in questo primo mese e mezzo del nuovo anno. L’azzurro si è letteralmente scatenato nelle ultime due settimane e ha invaso la speciale lista deisulla distanza. Nello specifico annotiamo il 6.49 con cui ha trionfato a Lodz (quarto crono, alla pari dello statunitense Christian Coleman), il 6.50 con cui si è imposto ieri sera a Lievin (sesto tempo, al pari dello statunnitense Travyon Bromell), il doppio 6.51 con cui ha vinto a Berlino e con cui si è imposto in batteria a Lodz (ottavia pari merito). In ...

