Marcato | il bulldog della Liga veneta | “Contrario alle espulsioni | ma la stagione delle purghe era ben altra”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Li ha visti saltare a uno a uno. Prima Marcello Bano, “l’uomo che ha sconfitto il Pd nel suo feudo”. Poi gli altri: “Impossibile immaginare lasenza Pettenà a Treviso”. È lui a chiamarli così, quei militanti epurati ora difesi a spada tratta anche da Zaia. “Io ho sempre votato contro l’espulsione”, dice al Foglio Roberto. “Non perché ritenga giusto polemizzare in quel modo sui giornali, che non fa bene al movimento. Ma la contingenza non può vanificare trent’anni di politica attiva in Veneto”. Doveè campione di preferenze e assessore allo Sviluppo economico. Tiratore scelto del governatore eppure capace di mantenere un canale sincero con Salvini. Anche oggi. “Matteo è d’accordo con noi, eh”. Su cosa? “Lo stato di emergenza terminerà il 31 marzo. Dal giorno dopo ripartiranno i congressi di sezione”, l’ossigeno ...

"Aspettiamo i congressi, ora la base è senza voce", dice l'assessore regionale, fedelissimo di Zaia eppure vicino anche a Salvini. "Amministrative? I dissidi ci sono stati, ma una volta deciso basta ...bollata come "stagione orribile" da Roberto Marcato, il "bulldog" beniamino della base costretto ad assistere all'espulsione di decine di militanti rei di dissenso. Ma c'è di più.