Manchester United, Cristiano Ronaldo vuole essere capitano: scontro con Maguire? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ancora clima teso in casa Manchester United e Cristiano Ronaldo protagonista, stando alle indiscrezioni del Daily Mail. La stampa britannica infatti racconta di uno scontro tra CR7 e Harry Maguire, capitano dei Red Devils arrivato all'Old Trafford nel 2018 per 90 milioni di euro. L'oggetto della disputa sarebbe proprio la fascia di capitano, nel mirino di Ronaldo secondo cui non ci sono più i senatori presenti nella sua prima esperienza allo United quando veterani del calibro di Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Ryan Giggs o Paul Scholes avevano la precedenza. L'allenatore Ralf Rangnick ha cercato di buttare acqua sul fuoco, assicurando che Maguire rimarrà capitano nonostante il ruolo di ...

