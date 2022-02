Maltempo, la tempesta Eunice raggiunge la costa settentrionale della Francia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il Regno Unito, la tempesta Eunice ha raggiunto la costa settentrionale della Francia. La polizia ha bloccato l'accesso alla spiaggia nella citta' costiera di Wimereux, nella regione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il Regno Unito, laha raggiunto la. La polizia ha bloccato l'accesso alla spiaggia nella citta' costiera di Wimereux, nella regione ...

Advertising

loepo08 : RT @carlasignorile: #Maltempo, allarme rosso in #Uk per l'arrivo della tempesta #Eunice: già ingenti danni all'Arena 02 di Londra ?? #Stor… - life96032176 : RT @carlasignorile: #Maltempo, allarme rosso in #Uk per l'arrivo della tempesta #Eunice: già ingenti danni all'Arena 02 di Londra ?? #Stor… - OskWars : RT @carlasignorile: #Maltempo, allarme rosso in #Uk per l'arrivo della tempesta #Eunice: già ingenti danni all'Arena 02 di Londra ?? #Stor… - MLFranciolini : RT @carlasignorile: #Maltempo, allarme rosso in #Uk per l'arrivo della tempesta #Eunice: già ingenti danni all'Arena 02 di Londra ?? #Stor… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Maltempo, allarme rosso in #Uk per l'arrivo della tempesta #Eunice: già ingenti danni all'Arena 02 di Londra ?? #Stor… -