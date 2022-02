Malagò: 'Milano - Cortina occasione per rappresentare il nostro territorio' (Di venerdì 18 febbraio 2022) "La nostra è una candidatura splendida e particolare: ci sono due città, molto diverse, due regioni, due province, è un unicuum. Sfruttando l'Agenda 2020 del Cio abbiamo coinvolto un intero territorio,... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) "La nostra è una candidatura splendida e particolare: ci sono due città, molto diverse, due regioni, due province, è un unicuum. Sfruttando l'Agenda 2020 del Cio abbiamo coinvolto un intero,...

Advertising

OA_Sport : Giovanni Malagò parla delle possibilità di vedere Federica Brignone e Dominik Paris ai prossimi Giochi di Milano-Co… - vincentperez95 : RT @Radio1Rai: ??#Pechino2022 #Beijing2022 Malagò 'Sarà una cerimonia di chiusura importantissima per noi per il passaggio di consegne a Mil… - BertaniFabio : RT @Radio1Rai: ??#Pechino2022 #Beijing2022 Malagò 'Sarà una cerimonia di chiusura importantissima per noi per il passaggio di consegne a Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Milano Malagò: 'Milano - Cortina occasione per rappresentare il nostro territorio' Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa di Milano - Cortina 2026 al Main Media Center di Pechino, dedicata alla consegna della medaglia prevista per la ...

Pechino 2022, dopo il bronzo della Brignone Italia a caccia della 17esima medaglia "Sarà una cerimonia importantissima per l'Italia - ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando da Casa Italia a Yanqing - anche in riferimento al passaggio di consegne con Milano - ...

Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni, durante la conferenza stampa di- Cortina 2026 al Main Media Center di Pechino, dedicata alla consegna della medaglia prevista per la ..."Sarà una cerimonia importantissima per l'Italia - ha annunciato il presidente del Coni Giovanniparlando da Casa Italia a Yanqing - anche in riferimento al passaggio di consegne con- ...