Maggioranza allo sbando Così fare le riforme è impossibile Il politologo Revelli | i parlamentari ne hanno abbastanza “Trattati da Draghi come un banchiere tratta i pezzenti”

DSantanche : I partiti della maggioranza hanno votato contro richiesta avanzata da #fdi per revocare #greenpass allo scadere del… - mlpedo : RT @Qua_Agatha: Stamane alla Camera i partiti della maggioranza TUTTI hanno votato CONTRO la revoca del #greenpass allo scadere dello #stat… - Tribonacci1 : RT @Qua_Agatha: Stamane alla Camera i partiti della maggioranza TUTTI hanno votato CONTRO la revoca del #greenpass allo scadere dello #stat… - MaurizioTorchi2 : RT @Qua_Agatha: Stamane alla Camera i partiti della maggioranza TUTTI hanno votato CONTRO la revoca del #greenpass allo scadere dello #stat… - PaoloScorpio : RT @Qua_Agatha: Stamane alla Camera i partiti della maggioranza TUTTI hanno votato CONTRO la revoca del #greenpass allo scadere dello #stat… -

...già iniziato a revocare le restrizioni e da qui fino alla fine di marzo la stragrande...stesso tempo il cancelliere tedesco ha ribadito l'intenzione di andare avanti per far approvare ...... ma hastesso tempo sottolineato l'importanza di continuare con la diplomazia. Leggi anche Ucraina e Mali al centro delle prime pagine internazionali Per ladelle testate le tensioni ...Mario Draghi ieri sera ha messo i partiti di maggioranza, in particolare la Lega di Matteo Salvini ... I 5Stelle sono sempre più allo sbando e Giuseppe Conte ha bisogno di tempo per provare a ...In Parlamento è stato bocciato dai partiti della maggioranza, l’ordine del giorno avanzato da Fratelli d’Italia per chiedere la revoca del green pass con lo scadere dello stato di emergenza fissato al ...