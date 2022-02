M5S, ricorso legali Conte: “Vertici non sapevano di regolamento 2018” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Movimento 5 Stelle col fiato sospeso in attesa della decisione del Tribunale di Napoli sulla leadership di Giuseppe Conte, ‘congelata’ a seguito del ricorso presentato da un gruppo di attivisti grillini contro il nuovo statuto pentastellato. Una situazione di incertezza che investe anche i territori: a breve infatti si terranno le elezioni provinciali e il M5S rischia di non presentare la propria lista alla luce delle incognite giudiziarie. Nei giorni scorsi, dopo l’incontro a Roma tra Beppe Grillo e l’ex premier, i legali del M5S (Francesco Astone, Francesco Cardarelli e Claudio Consolo) hanno depositato l’istanza per ottenere la revoca dell’ordinanza cautelare con cui il Tribunale partenopeo ha sospeso lo statuto e la successiva elezione di Conte come leader del Movimento. La tesi esposta nel ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Movimento 5 Stelle col fiato sospeso in attesa della decisione del Tribunale di Napoli sulla leadership di Giuseppe, ‘congelata’ a seguito delpresentato da un gruppo di attivisti grillini contro il nuovo statuto pentastellato. Una situazione di incertezza che investe anche i territori: a breve infatti si terranno le elezioni provinciali e il M5S rischia di non presentare la propria lista alla luce delle incognite giudiziarie. Nei giorni scorsi, dopo l’incontro a Roma tra Beppe Grillo e l’ex premier, idel M5S (Francesco Astone, Francesco Cardarelli e Claudio Consolo) hanno depositato l’istanza per ottenere la revoca dell’ordinanza cautelare con cui il Tribunale partenopeo ha sospeso lo statuto e la successiva elezione dicome leader del Movimento. La tesi esposta nel ...

