M5S | Ferrara | spiagge | annullata delibera Municipio X che sospendeva bandi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – “Li avevamo avvertiti, ma hanno girato la testa dall’altre parte. Il documento che annullava i nostriper assegnare gli stabilimenti balneari dopo anni di proroghe, il regalo fatto ai balneari dal Pd romano, è stato concepito nelle segrete stanze, nell’oscurità dei palazzi; unapriva di legalità.” “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l’ha stroncato proprio per questo. Potremmo urlare che avevamo ragione, ma purtroppo abbiamo perso tutti per la spregiudicatezza di questi signori, in quanto Roma Capitale – per cui i romani – è stata condannata al pagamento in favore della parte ricorrente.” “Eppure avevamo fatto un esposto per questo ma né il Sindaco Gualtieri, né il Presidente Falconi hanno mosso un sopracciglio. Roma Capitale viene sanzionata per ‘illegittimità della revoca della procedura di gara’ e ‘abuso di ...