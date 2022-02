Lutto nel cinema, l’attore sconfitto dalla malattia. Il suo volto nei film cult che hanno fatto la storia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lutto nel mondo del cinema: è morto al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank (California) Frank Pesce. l’attore, uno dei massimi caratteristi di Hollywood, ebbe il suo momento di gloria fra anni ’80 e ’90. L’uomo aveva 75 anni. Pesce, in questi ultimi anno, era ricoverato per una forte demenza senile, che dall’istituto è segnalata anche come causa della morte. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 6 febbraio, è stato dato dalla sua compagna Tammy Scher alla testata “The Hollywood Reporter”. Frank Pesce era nato a New York l’8 dicembre 1946 da genitori italoamericani. L’uomo ha lavorato come attore per più di quattro decenni. Qualcuno ricorderà addirittura il suo debutto sul piccolo schermo in un episodio del 1976 di “Sulle strade della California”, serie poliziesca trasmessa anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)nel mondo del: è morto al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank (California) Frank Pesce., uno dei massimi caratteristi di Hollywood, ebbe il suo momento di gloria fra anni ’80 e ’90. L’uomo aveva 75 anni. Pesce, in questi ultimi anno, era ricoverato per una forte demenza senile, che dall’istituto è segnalata anche come causa della morte. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 6 febbraio, è stato datosua compagna Tammy Scher alla testata “The Hollywood Reporter”. Frank Pesce era nato a New York l’8 dicembre 1946 da genitori italoamericani. L’uomo ha lavorato come attore per più di quattro decenni. Qualcuno ricorderà addirittura il suo debutto sul piccolo schermo in un episodio del 1976 di “Sulle strade della California”, serie poliziesca trasmessa anche ...

Telemolise : Il mondo politico molisano in lutto: il cordoglio per la scomparsa di Gino Di Bartolomeo. Tutti i dettagli, le inte…

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Il mondo politico molisano in lutto: il cordoglio per la scomparsa di Gino Di Bartolomeo Il mondo politico molisano è in lutto per la scomparsa di Gino Di Bartolomeo."Oggi è un giorno triste " ha dichiarato il presidente ... Gino Di Bartolomeo ha conquistato uno spazio importante nel cuore ...

Bastia piange Vittorio Ciotti, storico commerciante Lutto a Bastia Umbra , addio allo storico commerciante Vittorio Ciotti , fondatore della nota ... Vittorio era nato nel 1935, un commerciante che con approfondite conoscenze delle lavorazioni ...

Sanremo: lutto nel mondo della musica locale, è morto il cantautore Amedeo Grisi ImperiaNews.it Afghanistan, bimbo di 9 anni intrappolato nel pozzo: non ce l’ha fatta Nel suo messaggio con grande dolore ha poi aggiunto che si tratta di un altro giorno di lutto e dolore per il loro Paese. I soccorritori per due giorni hanno lavorato senza sosta per salvare il ...

Lutto a San Benedetto Dei Marsi per la scomparsa di Luigi Sabatini San Benedetto Dei Marsi - Oggi ci ha lasciato Luigi Sabatini, classe 1966, aveva 55 anni. Sembra che un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Questa ...

