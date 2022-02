Lombardia in zona bianca dal 28 febbraio. Moratti: tutti i valori rientrati sotto le soglie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Covid, la regione verso il passaggio da zona gialla a zona bianca (la fascia con minori restrizioni). Tornato nelle aule scolastiche il 99, 8% delle classi e il 96% degli alunni. Nel weekend open day vaccinale per i bambini senza prenotazione Leggi su corriere (Di venerdì 18 febbraio 2022) Covid, la regione verso il passaggio dagialla a(la fascia con minori restrizioni). Tornato nelle aule scolastiche il 99, 8% delle classi e il 96% degli alunni. Nel weekend open day vaccinale per i bambini senza prenotazione

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona Covid, Moratti: "La Lombardia è da zona bianca" ...6% nelle terapie intensive, un RT regionale a 0,62 e un'incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca' aggiunge.

'La Lombardia è da zona bianca' 'La Lombardia è da zona bianca. Oggi entrambi i parametri delle ospedalizzazioni sono sotto le soglie che hanno collocato nelle scorse settimane la nostra Regione in zona gialla con un 14,6% di ...

Lombardia zona bianca dal 28 febbraio. Letizia Moratti: tutti i valori rientrati sotto le soglie d’allarme L’ultimo open day vaccinale per i bambini con le maschere di Star Wars «La Lombardia è da zona bianca». Una zona bianca virtuale, al momento. Il passaggio di colore, dalla fascia gialla a ...

