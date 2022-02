Lo sviluppo delle relazioni Repubblica Popolare della Cina-Russia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alla conferenza stampa annuale tenutasi il 23 dicembre 2021, il presidente russo Putin ha osservato che c’era solo una questione dietro i tentativi degli Stati Uniti d’America e di alcuni Paesi occidentali di boicottare le Olimpiadi di Pechino 2022: l’intenzione di frenare lo sviluppo della Repubblica Popolare della Cina. Questo approccio è stato considerato inaccettabile ed errato. Russia e Cina si sono sempre opposte alla politicizzazione dello sport. La partecipazione di Putin alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali è stato un grande sostegno per la Cina e mostra la forte determinazione dei due giganti ad affrontare nuove sfide nello scenario internazionale. Per il fatto che Cina e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alla conferenza stampa annuale tenutasi il 23 dicembre 2021, il presidente russo Putin ha osservato che c’era solo una questione dietro i tentativi degli Stati Uniti d’America e di alcuni Paesi occidentali di boicottare le Olimpiadi di Pechino 2022: l’intenzione di frenare lo. Questo approccio è stato considerato inaccettabile ed errato.si sono sempre opposte alla politicizzazione dello sport. La partecipazione di Putin alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali è stato un grande sostegno per lae mostra la forte determinazione dei due giganti ad affrontare nuove sfide nello scenario internazionale. Per il fatto chee ...

