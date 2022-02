“Lo sappiamo tutti cosa fa”. GF Vip, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri smascherano Alex Belli (Di venerdì 18 febbraio 2022) La puntata del ‘GF Vip’ del 17 febbraio è stata molto intensa, ma anche dopo la stessa i discorsi non si sono fermati. In particolare, ad avere un’importante discussione nella Casa sono stati Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, che hanno deciso di togliere la maschera ad Alex Belli. Hanno infatti capito quale sia il suo gioco e hanno svelato tutto davanti alle telecamere. E chissà cosa dirà l’attore quando verrà a scoprire questa conversazione, che il pubblico ha ascoltato con grande sorpresa. Katia Ricciarelli ha anche parlato di Soleil Sorge: “Alex, tu sei entrato qui per tua moglie, ma devi capire che c’è anche lei. Io sono sofferente per Soleil, mi dispiace che stia male. La verità è che c’è sempre chi sta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) La puntata del ‘GF Vip’ del 17 febbraio è stata molto intensa, ma anche dopo la stessa i discorsi non si sono fermati. In particolare, ad avere un’importante discussione nella Casa sono stati, che hanno deciso di togliere la maschera ad. Hanno infatti capito quale sia il suo gioco e hanno svelato tutto davanti alle telecamere. E chissàdirà l’attore quando verrà a scoprire questa conversazione, che il pubblico ha ascoltato con grande sorpresa.ha anche parlato di Soleil Sorge: “, tu sei entrato qui per tua moglie, ma devi capire che c’è anche lei. Io sono sofferente per Soleil, mi dispiace che stia male. La verità è che c’è sempre chi sta ...

borghi_claudio : Siena sta impazzendo di gioia e io con lei. Speriamo per allora di aver cancellato del tutto il green pass per tutt… - RSeraglia : RT @pasquino2000: Ciao @GiorgiaMeloni volevo dirti che quelle (poche) volte che ho avuto più di € 2.000 in tasca è stato quando qualcuno ha… - doctorappleita : sappiamo tutti cosa farò stasera ?? . #HorizonForbiddenWest #ps5 @PlayStationIT - Assodispada : RT @pasquino2000: Ciao @GiorgiaMeloni volevo dirti che quelle (poche) volte che ho avuto più di € 2.000 in tasca è stato quando qualcuno ha… - samira59905359 : RT @Gfvip815739051: Lei (riferito alla regina) Ha detto che sei un pezzo di merda Soleil non ti fidare Gianluca con te Con chicca finale d…

