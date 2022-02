LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tante salite, Covi per difendere la maglia (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Vuelta a Andalucia 2022, la Cullar Vega-Baza di 165 chilometri. Altra frazione nervosa, un po’ simile a quella di ieri dal percorso assai mosso e con tanti pericoli da superare per il leader della generale Alessandro Covi (UAE Team Emirates), che verrà probabilmente messo sotto stress dai vari Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko (Astana), Jack Haig e tanti altri. Nonostante non ci sia un arrivo in salita nemmeno quest’oggi, è probabilmente la giornata più impegnativa sotto il punto di vista altimetrico. Si comincia subito con l’Alto de el Purche, salita di prima categoria che tocca i ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti e benvenuti alladella quartadella, la Cullar Vega-Baza di 165 chilometri. Altra frazione nervosa, un po’ simile a quella di ieri dal percorso assai mosso e con tanti pericoli da superare per il leader della generale Alessandro(UAE Team Emirates), che verrà probabilmente messo sotto stress dai vari Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko (Astana), Jack Haig e tanti altri. Nonosnon ci sia un arrivo in salita nemmeno quest’, è probabilmente la giornata più impegnativa sotto il punto di vista altimetrico. Si comincia subito con l’Alto de el Purche, salita di prima categoria che tocca i ...

