LIVE Svezia-Gran Bretagna curling, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Edin sfida Mouat per il titolo (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle due semifinali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Gran Bretagna, Finale del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio della capitale cinese si assegna l’ambita medaglia d’oro. Le due Grandi favorite della vigilia si fronteggeranno nell’atto conclusivo, ormai diventata una Grande classica di questo sport visto che questa sfida è stata la Finale dei Mondiali 2021 (vinti dagli scandinavi) e degli ultimi Europei (vinti dagli scozzesi). Niklas Edin e compagni inseguono il titolo. Il fuoriclasse ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle due semifinali Buongiorno e benvenuti alladidel torneo dimaschile alleInvernali di Pechino. Sul ghiaccio della capitale cinese si assegna l’ambita medaglia d’oro. Le duedi favorite della vigilia si fronteggeranno nell’atto conclusivo, ormai diventata unade classica di questo sport visto che questaè stata ladei Mondiali 2021 (vinti dagli scandinavi) e degli ultimi Europei (vinti dagli scozzesi). Niklase compagni inseguono il. Il fuoriclasse ...

Advertising

paoloigna1 : In #Svezia continuano a calare i numeri sia dei contagi sia dei ricoveri (anche quelli in terapia intensiva)… - Nerys__ : #Beijing2022 #Curling Semifinale torneo femminile ??LIVE ????Svezia 11 ????Gran Bretagna 12 La GB in finale con il G… - Nerys__ : #Beijing2022 #Curling Semifinale torneo femminile ??LIVE ????Svezia 11 ????Gran Bretagna 11 Si va all’extra end Che bat… - Nerys__ : E dopo il live sul #pattinaggiodifigura, mentre pranzo mi sto guardando gli ultimi due end di ????Svezia-????Gran Breta… - zazoomblog : LIVE Russia-Svezia hockey ghiaccio Olimpiadi 2022 in DIRETTA: palo di Friberg 0-0 a fine primo tempo - #Russia-Sve… -