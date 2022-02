LIVE Russia-Svezia 1-1 hockey ghiaccio, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si va all’overtime (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle semifinali 8?: 2 minuti alla fine dell’overtime. Si avvicinano gli shootout. 6?: Johansson fa buona guardia sul tiro di Shipachyov. 5?: Lo svedese Tommernes gira intorno alla gabbia e poi tira in porta: Fedonov è attento e sventa la minaccia. 2?: C’è tanta tensione ora in campo. Le due compagini si giocano l’accesso nella finale olimpica! 16: 21: Inizia l’overtime! 16.20: Si giocheranno dunque altri 10 minuti: chi segna per primo vince. Se non ci saranno reti si andrà invece agli shootout. 16.19: Dopo il vantaggio di Slepyshev ad inizio secondo tempo, la Svezia ha trovato il pareggio a metà terzo periodo con una rete d’astuzia di Lander. 20?: FINISCE IL TERZO TEMPO! SI VA all’overtime! 18?: La Russia prova ad alzare il ritmo ma la ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle semifinali 8?: 2 minuti alla fine dell’overtime. Si avvicinano gli shootout. 6?: Johansson fa buona guardia sul tiro di Shipachyov. 5?: Lo svedese Tommernes gira intorno alla gabbia e poi tira in porta: Fedonov è attento e sventa la minaccia. 2?: C’è tanta tensione ora in campo. Le due compagini si giocano l’accesso nella finale olimpica! 16: 21: Inizia l’overtime! 16.20: Si giocheranno dunque altri 10 minuti: chi segna per primo vince. Se non ci saranno reti si andrà invece agli shootout. 16.19: Dopo il vantaggio di Slepyshev ad inizio secondo tempo, laha trovato il pareggio a metà terzo periodo con una rete d’astuzia di Lander. 20?: FINISCE IL TERZO TEMPO! SI VA! 18?: Laprova ad alzare il ritmo ma la ...

Advertising

fanpage : 'Si tratta della mobilitazione militare più significativa in Europa dalla Seconda guerra mondiale' A dare l'allarm… - fanpage : 'Quando ascoltiamo le dichiarazioni della Casa Bianca e di Downing Street sul fatto che la Russia avrebbe intenzion… - amerigormea : RT @fanpage: 'Si tratta della mobilitazione militare più significativa in Europa dalla Seconda guerra mondiale' A dare l'allarme è l'invia… - Yogaolic : RT @fanpage: “Questo conflitto Russia - Ucraina c’è in Europa ma l’Europa non ha voce. L’Italia è tornata scendiletto degli Stati Uniti, c… - Yogaolic : RT @fanpage: “Non è vero che noi dipendiamo commercialmente dalla Russia, esportiamo solo l’1% delle loro risorse” #RussiaUcraina, le paro… -