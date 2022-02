LIVE Russia-Svezia 1-1 hockey ghiaccio, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si va agli shootout (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle semifinali Grande parata di Johansson sul turo di Tkachyov. RIGORE STREPITOSO DI NORDSTROM! 2-1 Svezia! RETE ANCHE DI GUSEV! 1-1! GOAL DI WALLMARK! 1-0 Svezia! Errore di Grigorenko. Sbaglia anche Klingberg. Non segna il russo Slepyshev. Iniziano gli shootout! FINISCE L’OVERTIME! LA SECONDA FINALISTA DEL TORNEO OLIMPICO DI hockey SARÀ DECISA agli shootout! 8?: 2 minuti alla fine dell’overtime. Si avvicinano gli shootout. 6?: Johansson fa buona guardia sul tiro di Shipachyov. 5?: Lo svedese Tommernes gira intorno alla gabbia e poi tira in porta: Fedonov è attento e sventa la minaccia. 2?: C’è tanta tensione ora in campo. Le due compagini si giocano l’accesso ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle semifinali Grande parata di Johansson sul turo di Tkachyov. RIGORE STREPITOSO DI NORDSTROM! 2-1! RETE ANCHE DI GUSEV! 1-1! GOAL DI WALLMARK! 1-0! Errore di Grigorenko. Sba anche Klingberg. Non segna il russo Slepyshev. Iniziano gli! FINISCE L’OVERTIME! LA SECONDA FINALISTA DEL TORNEO OLIMPICO DISARÀ DECISA! 8?: 2 minuti alla fine dell’overtime. Si avvicinano gli. 6?: Johansson fa buona guardia sul tiro di Shipachyov. 5?: Lo svedese Tommernes gira intorno alla gabbia e poi tira in porta: Fedonov è attento e sventa la minaccia. 2?: C’è tanta tensione ora in campo. Le due compagini si giocano l’accesso ...

