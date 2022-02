LIVE Russia-Svezia 1-1 hockey ghiaccio, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: pareggio di Lander a metà terzo tempo (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle semifinali 9?: Spinge ora la Svezia che ha il morale alle stelle dopo il goal del pareggio. 7?: 1-1! GOAL DELLA Svezia! Nel momento di maggiore difficoltà Anton Lander segna in tap-in dopo la respinta di Fedotov. Parità. 5?: La Russia continua a difendere molto bene. Gli svedesi non riescono a costruire azioni offensive degne di nota. 1?: Come ad inizio secondo tempo è subito molto aggressiva la Russia. Stavolta però non arriva il goal. 15.46: Inizia il terzo periodo! 15.45: Le squadre stanno rientrando in campo per il terzo tempo. 15.40: Ricordiamo che chi vincerà questa semifinale affronterà poi nell’ultimo atto la ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle semifinali 9?: Spinge ora lache ha il morale alle stelle dopo il goal del. 7?: 1-1! GOAL DELLA! Nel momento di maggiore difficoltà Antonsegna in tap-in dopo la respinta di Fedotov. Parità. 5?: Lacontinua a difendere molto bene. Gli svedesi non riescono a costruire azioni offensive degne di nota. 1?: Come ad inizio secondoè subito molto aggressiva la. Stavolta però non arriva il goal. 15.46: Inizia ilperiodo! 15.45: Le squadre stanno rientrando in campo per il. 15.40: Ricordiamo che chi vincerà questa semifinale affronterà poi nell’ultimo atto la ...

Advertising

fanpage : 'Si tratta della mobilitazione militare più significativa in Europa dalla Seconda guerra mondiale' A dare l'allarm… - fanpage : 'Quando ascoltiamo le dichiarazioni della Casa Bianca e di Downing Street sul fatto che la Russia avrebbe intenzion… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Questo conflitto Russia - Ucraina c’è in Europa ma l’Europa non ha voce. L’Italia è tornata scendiletto degli Stati Uniti, c… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Non è vero che noi dipendiamo commercialmente dalla Russia, esportiamo solo l’1% delle loro risorse” #RussiaUcraina, le paro… - fanpage : “Non è vero che noi dipendiamo commercialmente dalla Russia, esportiamo solo l’1% delle loro risorse”… -