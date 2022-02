LIVE – Pattinaggio velocità 1000 metri maschili | Pechino 2022 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Latestuale deididialle Olimpiadi invernali di. L’Italia torna sul ghiaccio del National Speed Skating Oval con David Bosa, che proverà a ben figurare sulla distanza. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 italiane di venerdì 18 febbraio. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO AGGIORNA LA ...