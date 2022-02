LIVE – Pattinaggio artistico, programma corto coppie Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 18 febbraio 2022) La DIRETTA testuale del programma corto delle coppie di artistico di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’Italia torna sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium con le coppie Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. L’appuntamento è per le ore 11.30 italiane di venerdì 18 febbraio. Tutte le prove saranno seguite da Sportface.it con una DIRETTA scritta con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL programma COMPLETO, GIORNO PER GIORNO Pechino 2022: LE SPERANZE DI ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Latestuale deldelledididi figura ai Giochi Olimpici invernali di. L’Italia torna sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium con leNicole Della Monica-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. L’appuntamento è per le ore 11.30 italiane di venerdì 18 febbraio. Tutte le prove saranno seguite da Sportface.it con unascritta conin tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: ILCOMPLETO, GIORNO PER GIORNO: LE SPERANZE DI ...

