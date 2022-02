LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: discreta prova di Della Monica-Guarise. Ghilardi-Ambrosini a caccia della top 10 (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17: Sporcato da un errore grave e da qualche imprecisione il programma corto dei tedeschi che potrebbero essere in zona della Monica/Guarise 13.15: Bene il twist, bene il triplo Toeloop in parallelo, caduta rovinosa sul triplo Salchow lanciato 13.14: Si chiude il terzo gruppo con la coppia tedesca tedesca Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert. Hase ha 21 anni, è di Berlino, come Seegert che ha 29 anni. Sono allenati fra Berlino, Sochi e Oberstdorf da Dmitri Savin e Fedor Klimov. Vantano come miglior risultato un quinto posto agli Europei 2020, sono stati ottavi a Tallinn e 13mi ai Mondiali 2019. Sono al debutto olimpico. Si esibiscono su You Are the Reason (Duet Version) di Calcum Scott, Leona Lewis 13.13: La prima coppia italiana in gara, ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.17: Sporcato da un errore grave e da qualche imprecisione il programma corto dei tedeschi che potrebbero essere in zona13.15: Bene il twist, bene il triplo Toeloop in parallelo, caduta rovinosa sul triplo Salchow lanciato 13.14: Si chiude il terzo gruppo con la coppia tedesca tedesca Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert. Hase ha 21 anni, è di Berlino, come Seegert che ha 29 anni. Sono allenati fra Berlino, Sochi e Oberstdorf da Dmitri Savin e Fedor Klimov. Vantano come miglior risultato un quinto posto agli Europei 2020, sono stati ottavi a Tallinn e 13mi ai Mondiali 2019. Sono al debutto olimpico. Si esibiscono su You Are the Reason (Duet Version) di Calcum Scott, Leona Lewis 13.13: La prima coppia italiana in gara, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Della Monica-Guarise e Ghilardi-Ambrosini a caccia del… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta LIVE: Nuova giornata di gare a Pechino. Deromedis 3° nelle sele… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio velocità 1000 metri maschili Pechino 2022 in DIRETTA - #Pattinaggio #velocità #metri - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico programma corto coppie Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Della Monica-Guarise a caccia di un risultato di prest… -