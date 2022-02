LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Della Monica-Guarise sul ghiaccio dalle 11.30 (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del programma corto delle Coppie di artistico a Pechino 2022 – Le favorite delle Coppie di artistico a Pechino 2022 – Il trionfo di Mishina-Galliamov agli Europei di Tallinn – La cronaca del programma libero femminile – Il video del programma libero di Kamila Valieva Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto delle Coppie di artistico ai giochi Olimpici di Pechino 2022. Va in scena al Capital Indoor Stadium l’ultima gara del programma di Pechino 2022, che vede al via le Coppie di artistico con due binomi italiani in gara e una ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming del programma corto delledia Pechino– Le favorite delledia Pechino– Il trionfo di Mishina-Galliamov agli Europei di Tallinn – La cronaca del programma libero femminile – Il video del programma libero di Kamila Valieva Buongiorno e benvenuti alladel programma corto dellediai giochi Olimpici di Pechino. Va in scena al Capital Indoor Stadium l’ultima gara del programma di Pechino, che vede al via ledicon due binomi italiani in gara e una ...

