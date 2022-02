LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Della Monica-Guarise nella top 10. Ghilardi-Ambrosini qualificati col brivido (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11: Questa la classifica quando mancano 4 Coppie sul ghiaccio, le più forti: 1 14 CHN PENG Cheng / JIN Yang 76.10 Q 2 2 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q 3 13 USA CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy 74.13 Q 4 4 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q 5 1 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q 6 10 ITA Della Monica Nicole / Guarise Matteo 63.58 Q 7 6 ESP BARQUERO Laura / ZANDRON Marco 63.34 Q 8 3 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03 Q 9 12 CAN MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael 62.51 Q 10 11 GER HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan 62.37 Q 11 9 ISR KOPS Hailey / KRASNOPOLSKI Evgeni 55.99 Q 12 15 ITA Ghilardi Rebecca / Ambrosini Filippo 55.83 Q 13 8 CZE ZUKOVA Jelizaveta / BIDAR Martin ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11: Questa la classifica quando mancano 4sul ghiaccio, le più forti: 1 14 CHN PENG Cheng / JIN Yang 76.10 Q 2 2 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q 3 13 USA CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy 74.13 Q 4 4 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q 5 1 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q 6 10 ITANicole /Matteo 63.58 Q 7 6 ESP BARQUERO Laura / ZANDRON Marco 63.34 Q 8 3 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03 Q 9 12 CAN MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael 62.51 Q 10 11 GER HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan 62.37 Q 11 9 ISR KOPS Hailey / KRASNOPOLSKI Evgeni 55.99 Q 12 15 ITARebecca /Filippo 55.83 Q 13 8 CZE ZUKOVA Jelizaveta / BIDAR Martin ...

