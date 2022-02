LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Della Monica-Guarise e Ghilardi-Ambrosini a caccia della top 10 (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41: Buona prestazione della coppia georgiana che non ha sbagliato negli elementi di salto. Qualcosa da rivedere ma il punteggio tecnico è buono 11.40: Bene il twist, bene il triplo Toeloop in parallelo, bene il triplo Rittberger lanciato 11.38: Si apre il primo gruppo con il programma corto della coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava. Safina è nata a Cheliabinsk in Russia 17 anni fa, Berulava è di Mosca, ha 19 anni. Si allenano in Russia a Perm sotto la guida di Pavel Sliusarenko. Sono stati ottimi quarti al debutto europeo a Tallinn. Si esibiscono su Moonlight di Viper 11.36: Sono 18 le Coppie in gara, si qualificano al programma libero solo le prime 16. C’è stato un ritiro, quello ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41: Buona prestazionecoppia georgiana che non ha sbagliato negli elementi di salto. Qualcosa da rivedere ma il punteggio tecnico è buono 11.40: Bene il twist, bene il triplo Toeloop in parallelo, bene il triplo Rittberger lanciato 11.38: Si apre il primo gruppo con il programma cortocoppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava. Safina è nata a Cheliabinsk in Russia 17 anni fa, Berulava è di Mosca, ha 19 anni. Si allenano in Russia a Perm sotto la guida di Pavel Sliusarenko. Sono stati ottimi quarti al debutto europeo a Tallinn. Si esibiscono su Moonlight di Viper 11.36: Sono 18 lein gara, si qualificano al programma libero solo le prime 16. C’è stato un ritiro, quello ...

Advertising

sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta LIVE: Nuova giornata di gare a Pechino. Deromedis 3° nelle sele… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio velocità 1000 metri maschili Pechino 2022 in DIRETTA - #Pattinaggio #velocità #metri - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico programma corto coppie Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Della Monica-Guarise a caccia di un risultato di prest… - Profilo3Marco : RT @RaiSport: Questi gli appuntamenti per il resto della giornata olimpica. Pechino Live continua con @tommy_rai. Poi la combinata nordica… -