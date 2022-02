LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 18 febbraio in DIRETTA: Deromedis ci prova, alle 8.00 Dorothea Wierer (Di venerdì 18 febbraio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLE Olimpiadi DI Pechino 2022 AGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMA Olimpiadi INVERNALI 18 febbraio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno 14, ma in Cina si è già alla diciassettesima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri cinque titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 17 azzurri tra bob, freestyle, biathlon, speed skating e pattinaggio di figura. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: tutti i ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLEDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMAINVERNALI 18Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delleInvernali di. Giorno 14, ma in Cina si è già alla diciassettesima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri cinque titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 17 azzurri tra bob, freestyle, biathlon, speed skating e pattinaggio di figura. OA Sport vi propone latestuale integrale delleinvernali di: tutti i ...

Advertising

News24_it : LIVE Olimpiadi Pechino: skicross, alle 7 gli ottavi, Deromedis testa di serie numero 8. Alle 8 la Wierer - La Gazze… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 18 febbraio in DIRETTA: Deromedis 8° nel seeding run attesa per il tabellone… - zazoomblog : LIVE Finlandia-Slovacchia hockey ghiaccio Olimpiadi 2022 in DIRETTA: 1-0 al primo intervallo. - #Finlandia-Slovacc… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 18 febbraio in DIRETTA: Deromedis 7° nel seeding run si sogna nello skicross… - Romana40 : RT @azzurridigloria: ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Seguite la 14a giornata di gare alle #Olympics di #Beijing2022 col nostro LIVE! @Ita… -