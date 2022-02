LIVE Finlandia-Slovacchia hockey ghiaccio, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: 1-0 al secondo intervallo (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.31 Finisce anche il secondo tempo. Più Slovacchia che Finlandia, ma scandinavi avanti 1-0. 23? Occasione d’oro per la Slovacchia che esce di pochissimo, transizione ottima conclusa Hrivik. 21? Bel tentativo della Slovacchia, Sateri blocca e si rifugia in un ingaggio. 17? Fase concitata della partita, ci sono occasioni da ambo le parti. 12? Non ne ha approfittato la Finlandia, si torna in cinque contro cinque. 10? Altra penalità per la Slovacchia, esce Regeda e ora la situazione si fa dura. 9? Primo power play della partita: la Slovacchia dovrà fare a meno di Ceresnak. 7? Spinge forte la Slovacchia, si salva ancora Sateri. 6.02 Inizia il ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.31 Finisce anche iltempo. Piùche, ma scandinavi avanti 1-0. 23? Occasione d’oro per lache esce di pochissimo, transizione ottima conclusa Hrivik. 21? Bel tentativo della, Sateri blocca e si rifugia in un ingaggio. 17? Fase concitata della partita, ci sono occasioni da ambo le parti. 12? Non ne ha approfittato la, si torna in cinque contro cinque. 10? Altra penalità per la, esce Regeda e ora la situazione si fa dura. 9? Primo power play della partita: ladovrà fare a meno di Ceresnak. 7? Spinge forte la, si salva ancora Sateri. 6.02 Inizia il ...

