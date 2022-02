LIVE Biathlon, Mass start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe domina davanti a Ponsiluoma e Christiansen. Quinto Windisch (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 10.46: Ricapitoliamo. Ha vinto Johannes Boe davanti allo svedese Martin Ponsiluoma e al connazionale Vetle Sjaastad Christiansen. Quarto posto per il francese Quentin Fillon Maillet davanti a Dominik Windisch. 10.45: Quello di Dominik Windisch è il miglior risultato di sempre per un italiano in una Mass start alle Olimpiadi. 10.43: Lukas Hofer ha chiuso al ventisettesimo posto. Gara davvero difficile per lui. 10.41: Splendido Quinto posto di Dominik Windisch. Peccato per quei due errori a terra nel secondo poligono. L’azzurro ha chiuso ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 10.46: Ricapitoliamo. Ha vintoBoeallo svedese Martine al connazionale Vetle Sjaastad. Quarto posto per il francese Quentin Fillon Mailleta Dominik. 10.45: Quello di Dominikè il miglior risultato di sempre per un italiano in unaalle. 10.43: Lukas Hofer ha chiuso al ventisettesimo posto. Gara davvero difficile per lui. 10.41: Splendidoposto di Dominik. Peccato per quei due errori a terra nel secondo poligono. L’azzurro ha chiuso ...

