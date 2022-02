LIVE Biathlon, Mass start donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la gara, c’è Dorothea Wierer! (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 10.00 7.55 Nella Mass start le prime due sessioni di tiro sono a terra, le ultime due in piedi. 7.52 Ricordiamo che la gara si sarebbe dovuta disputare domani alle 10.00, ma è stata anticipata ad oggi perché è previsto un drastico calo delle temperature, di per sé già rigide. 7.45 La donna da battere sarà come sempre la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, sin qui oro nella sprint, nell’inseguimento e nella staffetta mista, nonché bronzo nell’individuale. 7.41 Dorothea Wierer, in questa gara, fu sesta a PyeongChang 2018. Ai Mondiali vanta l’oro nel 2019 e l’argento nel 2020. 7.33 La russa ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 10.00 7.55 Nellale prime due sessioni di tiro sono a terra, le ultime due in piedi. 7.52 Ricordiamo che lasi sarebbe dovuta disputare domani alle 10.00, ma è stata anticipata ad oggi perché è previsto un drastico calo delle temperature, di per sé già rigide. 7.45 La donna da battere sarà come sempre la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, sin qui oro nella sprint, nell’inseguimento e nella staffetta mista, nonché bronzo nell’individuale. 7.41Wierer, in questa, fu sesta a PyeongChang 2018. Ai Mondiali vanta l’oro nel 2019 e l’argento nel 2020. 7.33 La russa ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Biathlon - Mass start femminile Tutto pronto al National Biathlon Center per la mass start femminile. Al… - Romana40 : RT @azzurridigloria: ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Seguite la 14a giornata di gare alle #Olympics di #Beijing2022 col nostro LIVE! @Ita… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta LIVE: Nuova giornata di gare a Pechino. Deromedis 3° nelle sele… - zazoomblog : LIVE – Biathlon mass start femminile Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #start… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Seguite la 14a giornata di gare alle #Olympics di #Beijing2022 col nostro LIVE!… -