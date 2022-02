LIVE – Berrettini-Monteiro 0-1, Atp 500 Rio de Janeiro 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Dopo il rinvio per pioggia in occasione della notte italiana tra giovedì 17 e venerdì 18 gennaio, riprende il programma del torneo sul rosso brasiliano; l’azzurro, atteso dall’esordio in territorio sudamericano, proverà a rispettare il pronostico della vigilia e superare il giocatore di casa, seppur non sia un’impresa esattamente agevole. Monteiro, infatti, nativo di Fortaleza, ha sconfitto sorprendentemente Sebastian Baez al primo turno e si presenta al match in ottima forma. Berrettini punterà sul suo servizio devastante e sul proverbiale dritto incontenibile che lo caratterizza, in attesa ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ile latestuale del confronto tra Matteoe Thiago, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di Rio de. Dopo il rinvio per pioggia in occasione della notte italiana tra giovedì 17 e venerdì 18 gennaio, riprende il programma del torneo sul rosso brasiliano; l’azzurro, atteso dall’esordio in territorio sudamericano, proverà a rispettare il pronostico della vigilia e superare il giocatore di casa, seppur non sia un’impresa esattamente agevole., infatti, nativo di Fortaleza, ha sconfitto sorprendentemente Sebastian Baez al primo turno e si presenta al match in ottima forma.punterà sul suo servizio devastante e sul proverbiale dritto incontenibile che lo caratterizza, in attesa ...

