L’insegnante di Napoli pestato a sangue per aver rimproverato i suoi alunni

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Calci pugni e minacce esplicite: “Non farlo mai più”. Si sono presentati in cinque sotto casa di Enrico Morabito, docente 33enne e supplente in una scuola di Casalnuovo, in provincia di, per aggredirlo. Per fargliela pagare dopo che il giovane professore ha richiamato idurante una lezione. “Stavano facendo chiasso”, racconta su Facebook Morabito, che ha deciso di denunciare con un lungo post pubblicato sul suo profilo, il pestaggio a cui l’hanno sottoposto i familiari deglirichiamati. L’aggressione risale a ieri, giovedì 17 febbraio, e al momento le indagini dei carabinieri – che hanno ascoltato il docente in mattinata – sono ancora in corso. “Negli ultimi 4 giorni ho svolto una supplenza breve, con scadenza oggi, nella scuola media in zona mia”, ha scritto Enrico Morabito su Facebook. ...