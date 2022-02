L’influencer marketing diventa impresa Trend e nomi da tenere d’occhio

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Una delle cose di cui una azienda non può fare a meno nel 2022 quando opera sul mercato, è proprio quella di realizzare delle eccellenti campagne di influencer. Come scegliere però a chi affidarsi, se non si è esperti di questo settore? E soprattutto è fondamentale chiedersi in che direzione sta evolvendo? Anzitutto, è un modo estremamente efficace per far crescere un marchio. Progettare e mettere in pratica la strategia giusta e appropriata alla case history per renderla visibile, efficace e autorevole, comporta altresì una serie intricata di servizi e competenze verticali, abbastanza complessi se non vi è una regia che guida il network e lo focalizza. Non è da poco o sufficiente trovare gli influencer idonei al marchio o al progetto; per essere veramente competitivi sulla strategia e sulle campagne ...