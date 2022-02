«L'Indice della Paura» su Sky e NOW tutti gli episodi del nuovo financial thriller (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Paura domina il mondo, domina i mercati finanziari, domina il sempre più scosso equilibrio psicologico del genio informatico Alex Hoffman. Dall’omonimo visionario bestseller del 2011 di Robert Harris, debutta venerdi, 18 febbraio, con tutti i suoi quattro episodi subito disponibili su Sky e in streaming su NOW la nuovissima miniserie Sky Original L’Indice della Paura. Protagonista assoluto... Leggi su digital-news (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladomina il mondo, domina i mercati finanziari, domina il sempre più scosso equilibrio psicologico del genio informatico Alex Hoffman. Dall’omonimo visionario bestseller del 2011 di Robert Harris, debutta venerdi, 18 febbraio, coni suoi quattrosubito disponibili su Sky e in streaming su NOW la nuovissima miniserie Sky Original L’. Protagonista assoluto...

Advertising

Agenzia_Ansa : Questa settimana cala a 0,89 il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, stabilizzandosi sotto la soglia di allert… - borrillo62 : RT @ultimenotizie: Ancora in diminuzione l'incidenza dei casi di #Covid19 e l'indice di trasmissibilità Rt in Italia. L'incidenza settimana… - ultimenotizie : Ancora in diminuzione l'incidenza dei casi di #Covid19 e l'indice di trasmissibilità Rt in Italia. L'incidenza sett… - SerieTvserie : Il trailer de L’Indice della Paura, la miniserie inglese su Sky e Now - tvblogit : Il trailer de L’Indice della Paura, la miniserie inglese su Sky e Now -