L’indice della paura | la recensione | La paura domina il mondo come mai in passato

La recensione de L'indice della paura: la serie tv in onda dal 18 febbraio su Sky e in streaming su NOW vede un Josh Hartnett invecchiato e stanco per entrare nel suo personaggio, il protagonista di un financial thriller. "È un fondo speculativo, non un convento". È la battuta migliore de L'indice della paura, che ci fa capire che la serie parli di finanza, di uomini, e della morale che regola le loro azioni. La paura domina il mondo come mai in passato, la paura è l'emozione più forte che proviamo.

