Linda Evangelista sfigurata dalla chirurgia: quando non accettare il proprio corpo si trasforma in un inferno (Di venerdì 18 febbraio 2022) Accettarsi, amare il proprio corpo per quello che è. Questo è il significato di body positivity. Qualcosa che Linda Evangelista ha imparato da poco ad affrontare, dopo la sua battaglia a suon di interventi chirurgici per “migliorare” quel corpo che non le piaceva, che ‘doveva’ essere cambiato. Adesso però la topmodel canadese, 56 anni, dopo essere stata cinque anni lontana dalle luci della ribalta, ha deciso di dire basta. E ha raccontato in una lunga intervista a People il dolore fisico ed emotivo provato in questi anni dopo essersi sottoposta a un’intervento di riduzione del grasso localizzato (criolipolisi), che l’ha lasciata sfigurata. “Ho smesso di nascondermi”, racconta la supermodella. Linda Evangelista, 56 anni, racconta a People ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Accettarsi, amare ilper quello che è. Questo è il significato di body positivity. Qualcosa cheha imparato da poco ad affrontare, dopo la sua battaglia a suon di interventi chirurgici per “migliorare” quelche non le piaceva, che ‘doveva’ essere cambiato. Adesso però la topmodel canadese, 56 anni, dopo essere stata cinque anni lontana dalle luci della ribalta, ha deciso di dire basta. E ha raccontato in una lunga intervista a People il dolore fisico ed emotivo provato in questi anni dopo essersi sottoposta a un’intervento di riduzione del grasso localizzato (criolipolisi), che l’ha lasciata. “Ho smesso di nascondermi”, racconta la supermodella., 56 anni, racconta a People ...

Advertising

Luce_news : Linda Evangelista sfigurata dalla chirurgia: quando non accettare il proprio corpo si trasforma in un inferno - standardnews : Linda Evangelista: supermodel or morality tale? by @MelanieMcDonag2 ?? - nonrispondere : Linda Evangelista sfigurata, 'Basta nascondermi' - People - - infoitcultura : Linda Evangelista, la prima copertina col corpo sfigurato dalla chirurgia: “Non mi nascondo più” - IOdonna : «Non mi guardo più allo specchio, non sono più io» ha detto -