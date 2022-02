Linda Evangelista: La foto shock che tutti aspettavano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Linda Evangelista: “Sono finalmente pronta a parlare”. L’ex modella fa il suo ritorno sulla copertina di People. Non vuole più nascondersi! Nel mese di settembre il nome di Linda Evangelista, celebre super modella nei lontani anni Novanta, era sulla bocca di tutti. L’ex modella aveva denunciato di essere rimasta sfigurata, a seguito di un trattamento L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 18 febbraio 2022): “Sono finalmente pronta a parlare”. L’ex modella fa il suo ritorno sulla copertina di People. Non vuole più nascondersi! Nel mese di settembre il nome di, celebre super modella nei lontani anni Novanta, era sulla bocca di. L’ex modella aveva denunciato di essere rimasta sfigurata, a seguito di un trattamento L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

andrea__delloro : @si_vabbe @masterx_iulm Ciao! In effetti è un termine forte, ma ho deciso di utilizzarlo perché è lo stesso che in… - masterx_iulm : Intervistata da People, #LindaEvangelista, sfigurata dagli interventi estetici, ha deciso di raccontarsi e condivid… - Luce_news : Linda Evangelista sfigurata dalla chirurgia: quando non accettare il proprio corpo si trasforma in un inferno - standardnews : Linda Evangelista: supermodel or morality tale? by @MelanieMcDonag2 ?? - nonrispondere : Linda Evangelista sfigurata, 'Basta nascondermi' - People - -