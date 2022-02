Linda Evangelista e il suo corpo sfigurato: «Ho finito di nascondermi» (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ex modella, 56 anni, si confessa alla rivista «People» e parla della medicina estetica che l’ha lasciata «brutalmente deformata e sfigurata». «Non posso più vivere così, vergognandomi». Negli anni Novanta era una delle donne più fotografate al mondo. Ma adesso, da quasi cinque anni, la ex top model Linda Evangelista vive in isolamento. Dopo un Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ex modella, 56 anni, si confessa alla rivista «People» e parla della medicina estetica che l’ha lasciata «brutalmente deformata e sfigurata». «Non posso più vivere così, vergognandomi». Negli anni Novanta era una delle donne più fotografate al mondo. Ma adesso, da quasi cinque anni, la ex top modelvive in isolamento. Dopo un

Advertising

Luce_news : Linda Evangelista sfigurata dalla chirurgia: quando non accettare il proprio corpo si trasforma in un inferno - standardnews : Linda Evangelista: supermodel or morality tale? by @MelanieMcDonag2 ?? - nonrispondere : Linda Evangelista sfigurata, 'Basta nascondermi' - People - - infoitcultura : Linda Evangelista, la prima copertina col corpo sfigurato dalla chirurgia: “Non mi nascondo più” - IOdonna : «Non mi guardo più allo specchio, non sono più io» ha detto -