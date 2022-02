Linda Evangelista | dall’icona al dramma

Leggi su amica

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Non necessita presentazioni. Sopracciglia definite, zigomi alti, labbra carnose e sguardo felino.è stata una delle modelle che meglio hanno incarnato il termine top model anni ’90. Fotografata dai migliori in circolazione, ha calcato le passerelle dei brand più importanti del mondo per poi inabissarsi, dal 2010 in poi, in un’aura di mistero che ha rotto a settembre 2021. Quando ha raccontato, per la prima volta, dell’intervento di criolipolisi che l’ha “trasfigurata”. Protagonista della cover di People, oggiè di nuovo sulla bocca di tutti: “basta nascondermi” ha detto, raccontando in un intervista al magazine il dolore fisico ed emotivo provato in questi anni. Gli inizi di carriera Canadadese classe 1965,ha in realtà origine italiane, figlia di immigrati che ...