L’impresa sportiva e benefica di Tom Daley per dire basta alle discriminazioni

(Di venerdì 18 febbraio 2022) È campione olimpico, due volte campione mondiale e cinque volte campione europeo di tuffi. Ma Tomha voluto ancora una volta sfidare sé stesso, portando a termine un’impresa titanica, che non aveva mai affrontato prima. In occasione del Red Nose Day, una campagnacon lo scopo di combattere la povertà infantile nel mondo, il tuffatore inglese ha percorso 290 miglia (circa 466 chilometri) a nuoto, in bicicletta, di corsa e in canoa, partendo dal Queen Elizabeth Olympic Park di Stratford per raggiungere la sua città natale, Plymouth. “Non ho mai fatto nulla del genere prima d’ora. Voglio, mi sononato per le Olimpiadi, ma non ho mai fatto alcun tipo dinamento di resistenza, per non parlare di nuotare in acque gelide”, ha confessatonel promo ...