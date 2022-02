L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in appello a 1 anno e 10 mesi di carcere per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite nell’inchiesta “Mafia Capitale” (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Corte di appello di Roma ha condannato Gianni Alemanno, ex sindaco della città, a 1 anno e 10 mesi di carcere per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta “Mafia Capitale”. La sentenza della Corte di appello Leggi su ilpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Corte didiha, exdella città, a 1e 10diperdinell’ambito dell’inchiesta “”. La sentenza della Corte di

