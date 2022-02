L' epidemia di influenza è finita | registrati metà dei casi degli anni pre Covid

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La curva epidemica, è scesa sotto la soglia basale con un livello pari a 2,9per mille assistiti. Nell'ultima settimana istimati sono circa 171.000, per un totale di circa 4.105.000a ...

E' quanto emerge dal bollettino della rete 'Influnet', il sistema di sorveglianza integrata dell'dell'Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato oggi, e relativo alla settimana 7 - 13 ...Finita l'di. La curva epidemica, infatti, scende sotto la soglia basale con un livello pari a 2,9 casi per mille assistiti. Nell'ultima settimana i casi stimati sono circa 171.000, per un ...E’ quanto emerge dal bollettino della rete ‘Influnet’, il sistema di sorveglianza integrata dell’influenza dell’Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato oggi, e relativo alla settimana 7-13 ...Home Notizie Influenza aviaria, l’ATS di Pavia dispone le norme anti ... “Rappresenta un valido aiuto a contrastare l’epidemia, permettendo, attraverso una diagnosi precoce, di intervenire per ...