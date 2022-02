Lecce | bambino di 13 mesi positivo al Covid curato coi monoclonali La terapia è stata somministrata al Dea Vito Fazzi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Un bimbo di 13al-19, con fragilità e affetto da grave patologia respiratoria, ha ricevuto, nel Centro di trattamento precoce del reparto di Pneumologia del Dea “” di, gli anticorpi. «Si tratta del primo caso, in Puglia, di somministrazione di questaad un paziente di età inferiore ai 12 anni-afferma l’Asl salentina-. L’intervento è stato possibile grazie ad un apposito protocollo predisposto dal reparto di Pneumologia e Malattie infettive dell’ospedale “Gesù” di Roma per la somministrazione off-label del farmaco, ovvero seguendo indicazioni diverse da quelle per le quali laautorizzata». I camici bianchi della capitale, ...

Si tratta del primo caso, in Puglia, di somministrazione di questa terapia a un paziente di età inferiore ai 12 anni.