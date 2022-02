Le parole di Vagnati su Bremer alla Juve | avete sentito?

(Di venerdì 18 febbraio 2022) A pochi minuti dal calcio di inizio dintus–Torino, è intervenuto, ai microfoni di DAZN, il DS dei granata, Davide. Ha parlato, tra i vari argomenti, del futuro di Gleison, perno della difesa di Ivan Juric.ntusI rumors degli ultimi mesi vedrebbero il giocatore, estremamente gradito da Marotta, come possibile acquisto dell’Inter nel mercato estivo. Riguardo a tali voci, il dirigente ha espresso la propria opinione su un trasferimento del calciatorecorte degli eterni rivali: “Non vedocome giocatore dellantus dopo aver lottato per tanti e tanti anni nel Torino. Mi aspetto che faccia scelte diverse per il suo futuro“. POTREBBE INTERESSARTI: Una nuova pretendente nella ...

Ha parlato chiaro Davide, direttore sportivo del Torino , quando un paio di giorni fa gli ...di speranza, appunto, a cui però per il momento non corrisponde un dialogo aperto tra la ......operazioni in entrata piazzate dal presidente Urbano Cairo e dal direttore tecnico Davide. '... Idee e fiducia ? Si riparte allora da qui, da un mercato al quale Juric associa spesso le'...Ai microfoni di Dazn, Davide Vagnati ha parlato prima di Juve Torino. Le sue dichiarazioni. PROVARE A VINCERE IL DERBY – Noi quando entriamo in campo cerchiamo di fare partita e vincerla. Fare ...Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN nel pregara di Juventus-Torino. Queste le parole sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com. La possibilità di ...