Le pagelle di Koulibaly: “un gigante”, “da stordimento”, “sontuoso come in Coppa d’Africa” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sui quotidiani un tripudio di complimenti a Kalidou Koulibaly per la prova contro il Barcellona in Europa League. Il Corriere dello Sport e Repubblica gli mettono 7,5 in pagella. Il CorSport scrive: “Un gigante tecnico e caratteriale. Il dominatore dell’area che si è smesso anche a sventagliare lanci da 40 metri che invitano alla standing ovation. Da stordimento”. Il voto della Gazzetta dello Sport è poco inferiore: 7. “I suoi recuperi in velocità sono straordinari. Comanda il reparto. Tutti gli attaccanti catalani sbattono su di lui. sontuoso. come in Coppa d’Africa”. Il Corriere della Sera valuta la prestazione da 6,5. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sui quotidiani un tripudio di complimenti a Kalidouper la prova contro il Barcellona in Europa League. Il Corriere dello Sport e Repubblica gli mettono 7,5 in pagella. Il CorSport scrive: “Untecnico e caratteriale. Il dominatore dell’area che si è smesso anche a sventagliare lanci da 40 metri che invitano alla standing ovation. Da”. Il voto della Gazzetta dello Sport è poco inferiore: 7. “I suoi recuperi in velocità sono straordinari. Comanda il reparto. Tutti gli attaccanti catalani sbattono su di lui.in”. Il Corriere della Sera valuta la prestazione da 6,5. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Le pagelle di #Koulibaly: “un gigante”, “da stordimento”, “sontuoso come in Coppa d’Africa” Il CorSport e Repubbli… - infoitsport : Barcellona-Napoli, pagelle: bunker Koulibaly, Zielinski delizioso. Le insufficienze e l'allarme - cn1926it : #Koulibaly, pioggia di 7 in pagella: tutti gli attaccanti catalani sbattono su di lui - areanapoliit : Barcellona-Napoli, pagelle: bunker Koulibaly, Zielinski delizioso. Le insufficienze e l'allarme - Napolina16 : RT @SSCNapoliCH: Pagelle Barcellona 1-1 Napoli a freddo : Meret 6,5 Koulibaly 8 Rrahmani 8 Juan Jesus 7 GDL 8,5 Fabian 8,5 Anguissa 7 Elmas… -