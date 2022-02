Le multe per gli over 50 non vaccinati? Stanno per arrivare. Il Garante della privacy: «Da noi nessun blocco» (Di venerdì 18 febbraio 2022) In una nota ufficiale il Garante per la privacy ha chiarito che non c’è nessun ostacolo all’invio delle multe per i cittadini che hanno oltre 50 anni e sono senza vaccino. Secondo il decreto legge del 7 gennaio, dall’8 gennaio è scattato l’obbligo vaccinale per i cittadini sopra i 50 anni, con sanzione di 100 euro a partire dal 1° febbraio in avanti. Dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati che hanno superato questa soglia d’età sono obbligati ad avere il Super Green pass per accedere al posto di lavoro. Nelle ultime ore era circolata la notizia su diversi giornali che le multe sarebbero in ritardo perché il Garante della privacy non aveva ancora deciso se l’Agenzia delle Entrate poteva ricevere le liste dei cittadini non ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) In una nota ufficiale ilper laha chiarito che non c’èostacolo all’invio delleper i cittadini che hanno oltre 50 anni e sono senza vaccino. Secondo il decreto legge del 7 gennaio, dall’8 gennaio è scattato l’obbligo vaccinale per i cittadini sopra i 50 anni, con sanzione di 100 euro a partire dal 1° febbraio in avanti. Dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati che hanno superato questa soglia d’età sono obbligati ad avere il Super Green pass per accedere al posto di lavoro. Nelle ultime ore era circolata la notizia su diversi giornali che lesarebbero in ritardo perché ilnon aveva ancora deciso se l’Agenzia delle Entrate poteva ricevere le liste dei cittadini non ...

