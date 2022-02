Lavoro: Consulenti, dopo dimissioni volontarie in 500mila rimasti senza un contratto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sono un milione e 81mila i dipendenti italiani che nei primi nove mesi del 2021 hanno deciso di lasciare volontariamente il Lavoro e quasi uno su due, dopo aver rassegnato le dimissioni, non ha più un contratto attivo perché è alla ricerca di un'altra occupazione, per aver deciso di avviare un'attività in proprio o per scelte di vita diverse. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'indagine 'Le dimissioni in Italia tra crisi, ripresa e nuovo Lavoro', basata sui dati delle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, analizza il fenomeno della cessazione volontaria del rapporto di Lavoro, che appare trasversale sotto diversi punti di vista. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Labitalia) - Sono un milione e 81mila i dipendenti italiani che nei primi nove mesi del 2021 hanno deciso di lasciare volontariamente ile quasi uno su due,aver rassegnato le, non ha più unattivo perché è alla ricerca di un'altra occupazione, per aver deciso di avviare un'attività in proprio o per scelte di vita diverse. Fondazione Studidel, con l'indagine 'Lein Italia tra crisi, ripresa e nuovo', basata sui dati delle comunicazioni obbligatorie del ministero dele delle Politiche Sociali, analizza il fenomeno della cessazione volontaria del rapporto di, che appare trasversale sotto diversi punti di vista. Il ...

