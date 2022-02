Laura Chiatti, la malattia che la perseguita da anni: “Ho sempre sofferto di…” (Di venerdì 18 febbraio 2022) La bellissima attrice italiana ha confessato di soffrire a causa di una malattia che si porta dietro da anni. Ecco le sue parole Una delle interpreti di maggior successo del nostro Paese ha rivelato di essere affetta da una patologia che la attanaglia da ormai diverso tempo. La Chiatti ha seguito alcune terapie che in parte si sono rivelate efficaci ma che, purtroppo, non sono state sufficienti a farla guarire in maniera definitiva. Laura Chiatti (Instagram)Sfortunatamente le sue condizioni di salute non sono l’unico problema che Laura ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Nel 2018 infatti, suo marito Marco Bocci è stato colpito da un herpes cerebrale, a causa del quale è stato costretto al ricovero ospedaliero. La trentanovenne ha raccontato di ... Leggi su topicnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) La bellissima attrice italiana ha confessato di soffrire a causa di unache si porta dietro da. Ecco le sue parole Una delle interpreti di maggior successo del nostro Paese ha rivelato di essere affetta da una patologia che la attanaglia da ormai diverso tempo. Laha seguito alcune terapie che in parte si sono rivelate efficaci ma che, purtroppo, non sono state sufficienti a farla guarire in maniera definitiva.(Instagram)Sfortunatamente le sue condizioni di salute non sono l’unico problema cheha dovuto affrontare negli ultimi. Nel 2018 infatti, suo marito Marco Bocci è stato colpito da un herpes cerebrale, a causa del quale è stato costretto al ricovero ospedaliero. La trentanovenne ha raccontato di ...

