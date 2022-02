L’amica geniale: tutto quello che sappiamo sulle due protagoniste della fiction (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo sulle sue giovanissime protagoniste de L’amica geniale: da restare a bocca aperta. Davvero pazzesca questa terza e, purtroppo, ultima stagione de L’amica geniale, vero? In onda a partire da Domenica 6 Febbraio, le avventure di Elena e Lila continuano ad appassionare milioni e milioni di telespettatori. Leggi anche –> Anticipazioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scopriamo insiemechesue giovanissimede: da restare a bocca aperta. Davvero pazzesca questa terza e, purtroppo, ultima stagione de, vero? In onda a partire da Domenica 6 Febbraio, le avventure di Elena e Lila continuano ad appassionare milioni e milioni di telespettatori. Leggi anche –> Anticipazioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RedazioneTvcity : Salvatore Tortora sarà nella terza stagione de “L’Amica geniale” - - fuckyaaself : ho appena comprato il primo libro dell’amica geniale e non vedo l’ora di iniziare a leggerlo anche se ho davvero ta… - giannigosta : L’Amica Geniale, Caserta e provincia ancora set per la nuova serie Netflix - TeleradioNews : L’Amica Geniale, Caserta e provincia ancora set per la nuova serie Netflix - Non si ferma il boom de L’Amica Geni… - MELLARKR0MANOFF : ero indecisa se prendere questo o sei di corvi ma purtroppo io ho delle priorità nella vita e queste priorità sono… -