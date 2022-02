Leggi su italiasera

(Adnkronos) – Sono4.910 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 21 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Ieri i nuovi casi erano stati 5.880. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 1.292.744, quello dei decessi a 13.679. Gli attuali positivi sono 78.302 (- 4.963). Scende anche il dato dei malati Covid ricoverati in ospedale in area medica, sono 1.243, così come quello dei pazienti in terapia intensiva, 111.