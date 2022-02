L’agricoltura biodinamica esce dalla porta e rientra dalla finestra (Di venerdì 18 febbraio 2022) In molti hanno celebrato l’essere riusciti, grazie a due emendamenti richiesti dal deputato Riccardo Magi che ha fatto sua la levata di scudi del mondo scientifico, dall’Accademia dei Lincei alla biologa e senatrice a vita Elena Cattaneo, al laureato Nobel Giorgio Parisi, a eliminare dal testo della legge 988 il termine “biodinamica”. Grande soddisfazione di tanti, anche per essere riusciti a evitare che “la Gazzetta Ufficiale diventasse una pubblicazione a tratti fantasy”, perché di immaginazione ce ne vuole molta per accettare corni, e magie della biodinamica. Anche noi, nel nostro piccolo, ci siamo agitati e indignati. Vedi il blog, molto commentato, del 25 maggio 2021. Dovremmo essere tranquilli, eppure non lo sono per nulla. Anzi. Sono preoccupato, perché non è vero che dal testo del disegno di legge 998, inviato all’esame della Camera, sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) In molti hanno celebrato l’essere riusciti, grazie a due emendamenti richiesti dal deputato Riccardo Magi che ha fatto sua la levata di scudi del mondo scientifico, dall’Accademia dei Lincei alla biologa e senatrice a vita Elena Cattaneo, al laureato Nobel Giorgio Parisi, a eliminare dal testo della legge 988 il termine “”. Grande soddisfazione di tanti, anche per essere riusciti a evitare che “la Gazzetta Ufficiale diventasse una pubblicazione a tratti fantasy”, perché di immaginazione ce ne vuole molta per accettare corni, e magie della. Anche noi, nel nostro piccolo, ci siamo agitati e indignati. Vedi il blog, molto commentato, del 25 maggio 2021. Dovremmo essere tranquilli, eppure non lo sono per nulla. Anzi. Sono preoccupato, perché non è vero che dal testo del disegno di legge 998, inviato all’esame della Camera, sia ...

