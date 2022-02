"La vergogna di chi vuole punire gli italiani". Green pass, Elisabetta Gardini definitiva: sotterrato Speranza | Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Contagi e ospedalizzazioni in picchiata, eppure in Italia continua a tenere banco il Green pass, che potrebbe essere prolungato anche fino all'estate, in barba alla fine dello stato dell'emergenza, prevista per la fine di marzo e di fatto non prorogabile. Il tema del certificato, va da sé, polarizza il dibattito pubblico e le posizioni politica, anche se il partito che chiede l'abolizione del certificato e degli obblighi che comporta cresce di giorno in giorno. Tra chi è contrario, però, Roberto Speranza, il ministro della Salute con il tarlo delle chiusure, e mister lockdown, ovvero il suo fedelissimo, Walter Riccardi. E il tema pass sì-pass-no tiene banco anche a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 17 febbraio. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Contagi e ospedalizzazioni in picchiata, eppure in Italia continua a tenere banco il, che potrebbe essere prolungato anche fino all'estate, in barba alla fine dello stato dell'emergenza, prevista per la fine di marzo e di fatto non prorogabile. Il tema del certificato, va da sé, polarizza il dibattito pubblico e le posizioni politica, anche se il partito che chiede l'abolizione del certificato e degli obblighi che comporta cresce di giorno in giorno. Tra chi è contrario, però, Roberto, il ministro della Salute con il tarlo delle chiusure, e mister lockdown, ovvero il suo fedelissimo, Walter Riccardi. E il temasì--no tiene banco anche a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 17 febbraio. In ...

Advertising

enpaonlus : Cane narcotizzato davanti ai bambini muore in canile. Il dramma di Cucciolone - - POPOLOdiTWlTTER : “Vietare il lavoro a chi non si vaccina è un premio per chi lo ha fatto” Morani senza vergogna cosa arriva a dire p… - CaFr70 : @matteosalvinimi Si uguale per tutti …per chi? Over 50 Militari e FF.OO a casa e senza stipendio VERGOGNA!!!! - gentipac : RT @Marty_Loca80: Chi si ricorda di Iman Mahmoud aveva solo un anno e mezzo, è morta di freddo in un campo profughi della #Siria Succedeva… - carlopitocchi : @GiuseppeConteIT E lo dici pure??? Sei senza vergogna!!!un paese allo sbando … gente che perde il lavoro per le vos… -