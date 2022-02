La valanga di insulti social alla Shiffrin ci ha reso meno soli: il mondo è pieno di idioti, proprio come qua (Di venerdì 18 febbraio 2022) Quando Mikaela Shiffrin ha pubblicato su Twitter un collage di nefandezze che le avevano indirizzato un po’ di sconosciuti sui social, ci siamo sentiti meno soli. Non avendo mai, noi, vinto un paio di medaglie d’oro alle Olimpiadi, men che meno sei campionati del mondo, abbiamo solo potuto appuntarci che l’idiozia non fa distinguo: la gente ci tiene a rendersi pubblicamente ridicola usando tutto lo spazio a disposizione, in qualsiasi misura, qui, lì, ovunque. Ogni mattino s’alzerà un @priscillo58 e si sentirà in dovere di segnalare a una delle più forti sciatrici di tutti i tempi che è, invero, una perdente. E ci saranno altre centinaia di chiocciole non meglio identificate che vomiteranno tutto il livore di cui sono capaci addosso a una che è bellissima, bionda, talentuosa, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Quando Mikaelaha pubblicato su Twitter un collage di nefandezze che le avevano indirizzato un po’ di sconosciuti sui, ci siamo sentiti. Non avendo mai, noi, vinto un paio di medaglie d’oro alle Olimpiadi, men chesei campionati del, abbiamo solo potuto appuntarci che l’idiozia non fa distinguo: la gente ci tiene a rendersi pubblicamente ridicola usando tutto lo spazio a disposizione, in qualsiasi misura, qui, lì, ovunque. Ogni mattino s’alzerà un @priscillo58 e si sentirà in dovere di segnalare a una delle più forti sciatrici di tutti i tempi che è, invero, una perdente. E ci saranno altre centinaia di chiocciole non meglio identificate che vomiteranno tutto il livore di cui sono capaci addosso a una che è bellissima, bionda, talentuosa, ...

